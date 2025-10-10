Haberler

Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, 19 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde gerçekleşti.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERKAN:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 300.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.