Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Antalyaspor, 19 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde gerçekleşti.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.