Hesap.com Antalyaspor'da Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

SÜPER Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirdi. Kırmızı beyazlı ekip yeni teknik direktör Erol Bulut için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine kulüp başkanı Rıza Perçin de katıldı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, geçen hafta içinde Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını ve kısa süre içinde Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını belirtti. Cuma günü 20 dakika içinde her şeyin geliştiğini dile getiren Başkan Perçin, "Bir iki gün hocanın ekibinin burada toplanma süresi uzadı, hemen açıklamadık. İmzayı pazartesiye bırakmayı uygun bulduk. Hocamız bir iki gündür kenardan idmanları izliyor. Pazar günü gün boyu ekibiyle takımımızın genel analizini yaptı. Bugünden itibaren sahaya iniyor. Bizler Erol hocaya güveniyoruz. Futbol kariyerini konuşmaya gerek yok. Çok başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'EROL BULUT İLE HEDEFLERİMİZ UYUŞUYOR'

Antalyaspor'un hedefi ile Bulut'un hedeflerinin uyuştuğunu işaret eden Perçin, "Biz o hedefi biliyoruz. 1 yıldır emeği olan Emre hocaya da hakkını verelim, kendisine teşekkür ediyoruz. Alacaklarıyla ilgili hepsini bırakıp gitti. Emre hoca Eyüp ile anlaşmadı. Her ayrılık kötü olmuyor. Hoca ayrılmak istediğini söyledi. Ailesine gelen mesajları gördüm. Yüzlerce fake hesaptan mesaj yazıldı, okurken utandım. Antalyaspor üzerinden kimse hesap görmeye çalışmasın. Hesabı bizler, hoca ya da futbolcu üzerinden görmesin. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bizlerin de görevi ileride bir gün sona erecek. Burada profesyonel arkadaşlarla yol ayrımına gidebiliriz. Kimse o konuda üzerimize gelmesin. Kimse Antalyaspor'dan değerli ve büyük değildir. Benim olduğum yerde kaos ve kavgaya izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: TELEFON GELİR GELMEZ ANLAŞMAYA VARDIK

Yeni teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor'dan telefon gelir gelmez kısa süre içinde anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Ekibinin toplanması nedeniyle resmi imza gününün pazartesiye kaldığını ifade eden Bulut, "Antalyaspor'da olmaktan mutluyum. Bir şeyi değiştirebileceğimize inanıyoruz. Anadolu kulüplerinde çalıştım, Malatya, Alanya, Gaziantep olsun. İlk iki kulübümle Avrupa'ya kadar gitme başarımız oldu. Her geçen gün futbol değişiyor. Biz de değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Buradaki atmosferi biliyorum. Sıkıntılar her kulüpte var. Bunları birlikte aşmamız gerekiyor. Yapmacık olmayacağız. Böyle bir insan olmadım. Kulüplerime aidiyet hep en üst düzeyde olmuştur. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

'BAZI EKSİKLER VAR VE GİDERİLMESİ LAZIM'

Göreve gelmeden takımın analizini yaptığını kaydeden Bulut, "Bazı eksiklikler var. Bunun giderilmesi lazım. Defans ve hücum anlamında oluyor. Fenerbahçe ve Rize maçlarını izledim. Diğer maçların özetlerini izledim. Mevcut kadro ile en iyisini yapmamız gerekiyor. Ocağa kadar bir bölüm var. Sonra ikinci bölüm var. Futbolcularla bu süreci en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yaş önemli değil, performans önemli. Süreklilik bize lazım, bu olmazsa performans düşüklüğü oluyor. Transfer, transfer için yapılmaz. Eksik bölgelere takviye yapılır. Sonuçta kulübün imkanları doğrultusunda yapılabilir" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TAKIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK'

Çalıştırdığı tüm takımlarda bir hedefi olduğuna vurgu yapan Erol Bulut, "Bunu da zaten ilk geldiğim gün takım antrenmana çıktı, orada bunu ilettim. Kupa her Anadolu takımının hedefidir. Allah nasip ederse inşallah final olur kupa olur. Avrupa'ya gidebilme yolunda en kısa istenilen hedef. İki kulvarda bunu istikrarlı şekilde yapmalıyız. Benim hedeflerim her zaman oldu, tek benim değil kulübün, futbolcuların hedefi aynı istikamette olmalı. Ocak ayına kadar en iyi şekilde takımı getirmek hedefimiz" dedi.

'ANTALYASPOR'U EN İYİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Antalyaspor'u en iyi yere getirmek için çalışacaklarını kaydeden Bulut, "Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte olmadığımız zaman gemide delik açılır, onu kapatmazsak başka delik açılır, bunlara engel olmamız lazım. İlk hedefimiz birliktelik. Şu an takım kurulmuş, biz buraya bazı şeyleri değiştirmeye geldik, buna inanıyoruz. Ligde 10-12 takım aynı seviyede. Takımı istikrarlı şekilde bir yere getirebilirsek onlara güven aşılamamız lazım ve yapabileceğimiz hedefe onları inandırmamız lazım. Takımın bu kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ALTYAPIYA HER ZAMAN ÖNEM VERDİM'

Altyapıya her zaman önem verdiğinin altını çizen Bulut, "Çalıştırdığım takımlarda kaç futbolcu çıkardım, kaç kişi piyasada belli. Aldığım futbolcular kaç kişi, yeniledik piyasaya attık. Salih Uçan, Alanya'ya geldiğinde toparladık. Onur Bulut, Cardiff'te altyapıdan 16 futbolcu A takıma çıkardım. Yüzde 80'i şu an oynuyor. Mustafa Eskihellaç şu an Trabzonspor'da oynuyor" dedi.

'GEÇMİŞİ DEĞİL GELECEKTE NE YAPACAĞIMIZI KONUŞACAĞIZ'

Maçı kazanmak için gol atılması gerektiğini dile getiren Bulut, "Sistem için değişiklik yapabiliriz. Dokunuşlar yapacağız. 5-2'lik skoru kimse yaşamak istemez. Zaman zaman bunlar futbolda olabiliyor. Kaleci de öyle bir pozisyon istemez. Geçmişi değil, gelecekte ne yapacağımızı konuşacağız. Futbolcularımızı en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Gaziantep maçına takımı hazır hale getireceğiz. Zor bir maç olacak. Onlar kazanmak isteyecek. 1,5 yıl orada çalıştım. Depremi yaşadık. 'Hocamız kaçtı gitti, parasını aldı gitti' dediler. Gerçekleri bilmiyorlar. Yazan kişiye söylüyorum. O dönemde ben ailemle, çocuklarımla depremi yaşadım. Ben hiçbir yerden kaçıp gitmedim. Kulübe ve depremzedelere o arkadaş ne kadar yardım etti. Benim kadar yardım etti mi, ben hepsini belgelerim. Yardımlar söylenmez. Kulübe neler bıraktığımız hepsini belgeleyebilirim. O belgeleyebilecek mi. Biz hafta sonu oraya 3 puan almaya gideceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Erol Bulut, kendisini 2 yıllığına Antalyasporlu yapan imzayı attı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.