Hesabından eşcinsellik paylaşımı yapılan Iker Casillas her şeye açıklık getirdi: Özür dilerim

Sosyal medyadan "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımı yapan eski kaleci Iker Casillas, hesabının saldırıya uğradığını açıkladı ve takipçilerinden özür diledi.

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yapılan "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımına açıklık getirdi.

"TAKİPÇİLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Hesabının saldırıya uğradığını belirten Casillas, "Hesabım hacklendi. Neyse ki şu an her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Elbette LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıklayan bir paylaşım yapılan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullanmıştı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.