Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin kura çekimi yapıldı

BÜYÜKELÇİLİKLERİN Futbol takımlarının yarışacağı 'Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin kura çekimi ve tanıtım gecesi gerçekleştirildi.

HERMOS Grup, Fair Play Events ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde; Senegal, Mali, Irak, Gine, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Tanzanya Büyükelçiliklerini kapsayan 'Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin kura çekimi ve tanıtım gecesi Gölbaşı'nda bulunan Akalın Sports'da gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gençlerbirliği As Başkanı Arif Ölmez ve hakem Ali Palabıyık'ın katıldığı gecede büyükelçi temsilcileri ve elçilik çalışanları davetliler arasında yer aldı. Fair Play Organizasyon'dan Tufan Ünal ve Hermos Grup'tan Ünal Şahin Susam'ın açılış konuşmalarını yaptığı gecede futbolun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Öte yandan elçiliklerin futbol takımlarında elçilik çalışanları forma giyecek. Hermos Elçilikler Futbol Ligi 3 Haziran'da, Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Maçlar businesscup.com.tr adresinden spiker anlatımıyla canlı takip edilebilecek.