Dünya, Arjantin'e kilitlendi! Messi'nin son maçı olabilir

Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde sahasında Venezeula'yla karşılaşacak. Mücadele öncesinde Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Messi ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ARJANTİN'E EN İYİ ŞEKİLDE VEDA EDEBİLİR"

Scaloni yaptığı açıklamada, "Messi Venezuela karşısında oynayabilir. Venezuela maçı Arjantin'de oynayacağımız son eleme maçı. Gelecek ne getirir bilmiyoruz. Belki de bu Messi'nin evimizdeki son maçı olacak. Bu yüzden Arjantin'e en iyi şekilde veda edebilir." ifadelerini kullandı.

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