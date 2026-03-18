Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncu unvanını milli futbolcumuz Arda Güler kazandı. Toplamda 31 gol pozisyonu ile zirvede yer alan Güler, performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Listede ikinci sırayı 28 gol pozisyonu ile Alejandro Grimaldo alırken, üçüncü sırayı ise 27 gol pozisyonu ile Jens Petter Hauge aldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular listesinde zirvede milli futbolcu Arda Güler yer aldı. Genç yıldız, performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
AVRUPA'NIN EN YARATICI İSİMLERİ
Listede Arda Güler 31 gol pozisyonu ile ilk sırada bulunurken, onu 28 ile Alejandro Grimaldo takip etti. Jens Petter Hauge 27 pozisyonla üçüncü sırada yer alırken, Julian Alvarez, Michael Olise ve Kylian Mbappe ise 26'şar pozisyonla üst sıralarda kendine yer buldu. Öte yandan listede Julian Alvarez'in iki kez yer alması dikkat çekti.
ARDA GÜLER DAMGA VURDU
Genç yaşına rağmen sergilediği performansla Avrupa devlerini geride bırakan Arda Güler, bu istatistikle turnuvaya damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular:
- Arda Güler: 31
- Alejandro Grimaldo: 28
- Jens Petter Hauge: 27
- Julian Alvarez: 26
- Michael Olise:26
- Julian Alvarez: 26
- Kylian Mbappe: 26