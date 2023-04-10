Herkesi büyüledi! Zehra Güneş'in ısındığı anları izleyenler ekrandan gözlerini alamadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in maç önü yaptığı ısınma hareketi sporseverlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada 2.5 milyon takipçisi bulunan milli voleybolcunun, güzelliğiyle büyülediği anlar binlerce kez izlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYENLERİ ADETA HİPNOZ ETTİ

Zehra Güneş maç önü ısınmak için yaptığı hareketle adeta kendisini izleyenleri hipnoz etti. Başarılı voleybolcu, ipe bağlı topları kol hareketleriyle sallarken o anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

2.5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sporseverler, Zehra Güneş'in güzelliğinden büyüklendiklerini belirtirken milli voleybolcunun performansı için de övgü dolu yorumlar yapıldı. Sosyal medya ile sıkı bir ilişkisi olan Güneş'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.