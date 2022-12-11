Herkes üzüldü ama artık kızdırıyor! Fas-Portekiz maçından en zararlı çıkan Beşiktaş oldu

Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, Portekiz maçından sedyeyle ayrıldı. Saiss, tarihi zaferden sonra yaptığı açıklamayla Beşiktaşlıları kızdırdı. Maçın ardından, "Tek bacakla oynuyorum" diyen tecrübeli stoper, yarı finalde oynayabilmek için her şeyi yapacağını söyledi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas rüyası devam ediyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'İ ELEDİLER

Son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Fas, yarı finalde son şampiyon Fransa ile kozlarını paylaşacak. Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyen Fas'ta Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, büyük katkı verdi.

SAKAT SAKAT OYNUYOR

Ancak turnuvada sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını sedyeyle terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun çektiği acı herkesin yüreğine dokundu.

KULÜP KARİYERİNİ RİSKE ATIYOR

Saiss, maçtan sonra yaptığı açıklamayla Beşiktaşlıları kızdırdı. Tecrübeli stoper, "Neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Fas olarak neyi başardığımızın farkında değiliz" dedi.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler: