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Herkes sebebini konuşuyor: Adanaspor'un metrelerce uzaktan attığı bul gol iptal edildi

Herkes sebebini konuşuyor: Adanaspor'un metrelerce uzaktan attığı bul gol iptal edildi
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi takımın 33. dakikada ceza sahası dışında bulduğu gol, maçın hakem, Yusuf Ziya Gündüz'e çarptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 eşitlikle tamamlanırken, iptal olan bir gol karşılaşmaya damga vurdu.

2 GOL, 1 KIRMIZI KART

Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi. Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Adanaspor son 7 maçta 2. kez puan sevinci yaşadı ve 20 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

METLERCE UZAKTAN ATILAN GOL, HAKEME ÇARPINCA İPTAL OLDU

Ev sahibi takımın yeni transferi Mirza Cihan, karşılaşmanın 33. dakikasında ceza sahası dışından harika bir şutla topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o an;

Herkes sebebini konuşuyor: Adanaspor'un metrelerce uzaktan attığı bul gol iptal edildiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

O zaman rüzgar nedeniyle yön değiştiren topun ağlarla buluştuğu golleri de iptal edin öyle saçmalık mı olur hakeme çarpmasa belki yine gol olacaktı.

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