Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Deneyimli kalecinin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI

İsmi son dönemde sık sık Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılan İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den 3 talip birden çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre; RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. 3 takımın da İrfan için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Geleceği merakla beklenen İrfan Can Eğribayat'ın düşüncesi de belli oldu. Yıldız kaleci, İstanbul'da yaşamak istediği ve bu doğrultuda gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 kez sahaya çıkan İrfan Can Eğribayat, kalesinde 7 gol gördü. Deneyimli eldiven 2 maçta kalesini gole kapadı.