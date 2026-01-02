Haberler

Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde Polonya Ligi'nden Legia Varşova ve Lech Poznan'ın ilgisini çeken Eğribayat'a Süper Lig'den de talip çıktı. Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

  • Fenerbahçe, 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istiyor.
  • İrfan Can Eğribayat, İstanbul'da yaşamak istediğini belirtti.

Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Deneyimli kalecinin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI

İsmi son dönemde sık sık Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılan İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den 3 talip birden çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre; RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. 3 takımın da İrfan için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Geleceği merakla beklenen İrfan Can Eğribayat'ın düşüncesi de belli oldu. Yıldız kaleci, İstanbul'da yaşamak istediği ve bu doğrultuda gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 kez sahaya çıkan İrfan Can Eğribayat, kalesinde 7 gol gördü. Deneyimli eldiven 2 maçta kalesini gole kapadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
