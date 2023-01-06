Dev derbiyi yönetecek hakemin karnesi! İstatistik Fenerlilerin pek hoşuna gitmeyecek

Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon önemli mücadelelerde görev alan Meler, Süper Lig'in en formda hakemleri arasında gösteriliyor. Daha önce 5 kez derbilerde düdük çalan Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Deneyimli hakem, bu sezon Trabzonspor- Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti. Spor camiasının önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.

DERBİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray- Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş- Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

İşte Halil Umut Meler'in derbi karnesi :

5.11.2022: Galatasaray: 2-1 Beşiktaş

21.11.2021: Galatasaray: 1-2 Fenerbahçe

21.03.2021: Beşiktaş: 1-1 Fenerbahçe

19.07.2020: Beşiktaş: 2-0 Fenerbahçe

23.02.2020: Fenerbahçe: 1-3 Galatasaray

18. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU