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Dev derbiyi yönetecek hakemin karnesi! İstatistik Fenerlilerin pek hoşuna gitmeyecek

Spor Haberleri

Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon önemli mücadelelerde görev alan Meler, Süper Lig'in en formda hakemleri arasında gösteriliyor. Daha önce 5 kez derbilerde düdük çalan Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Deneyimli hakem, bu sezon Trabzonspor- Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti. Spor camiasının önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.

DERBİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray- Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş- Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Herkes o ismi konuşuyor! Dev derbiye atanan hakem sosyal medyada gündem oldu

İşte Halil Umut Meler'in derbi karnesi :

  • 5.11.2022: Galatasaray: 2-1 Beşiktaş
  • 21.11.2021: Galatasaray: 1-2 Fenerbahçe
  • 21.03.2021: Beşiktaş: 1-1 Fenerbahçe
  • 19.07.2020: Beşiktaş: 2-0 Fenerbahçe
  • 23.02.2020: Fenerbahçe: 1-3 Galatasaray

18. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

  • Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
  • Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
  • Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
  • Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
  • Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
  • Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
  • İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
  • Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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