Dev derbiyi yönetecek hakemin karnesi! İstatistik Fenerlilerin pek hoşuna gitmeyecek
Spor Haberleri
Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon önemli mücadelelerde görev alan Meler, Süper Lig'in en formda hakemleri arasında gösteriliyor. Daha önce 5 kez derbilerde düdük çalan Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Deneyimli hakem, bu sezon Trabzonspor- Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti. Spor camiasının önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.
DERBİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray- Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş- Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
İşte Halil Umut Meler'in derbi karnesi :
- 5.11.2022: Galatasaray: 2-1 Beşiktaş
- 21.11.2021: Galatasaray: 1-2 Fenerbahçe
- 21.03.2021: Beşiktaş: 1-1 Fenerbahçe
- 19.07.2020: Beşiktaş: 2-0 Fenerbahçe
- 23.02.2020: Fenerbahçe: 1-3 Galatasaray
18. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
- Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
- Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
- Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
- Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
- Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
- Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
- İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
- Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023