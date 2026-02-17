Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk ediyor. Yapay zeka destekli süper bilgisayarın tahmini dikkat çekti. Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'ın galibiyet ihtimali ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Maç bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.
JUVENTUS ÖNDE GÖSTERİLDİ
ASLAN AVANTAJ ARIYOR
Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek İtalya'daki rövanşa güçlü çıkmayı hedefliyor.
MAÇ TARİHİ VE SAATİ
Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk karşılaşma 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da TSİ 23.00'te oynanacak.