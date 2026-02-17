Haberler

Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori

Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk ediyor. Yapay zeka destekli süper bilgisayarın tahmini dikkat çekti. Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'ın galibiyet ihtimali ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Maç bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

  • Opta verilerine göre Juventus'un Galatasaray'a karşı galibiyet ihtimali %44, Galatasaray'ın galibiyet ihtimali %29,9, beraberlik ihtimali %26,1 olarak hesaplandı.
  • Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta saat 20.45'te oynanacak.
  • Rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da TSİ 23.00'te oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Rams Park'ta Juventus'u konuk edecek. Dev mücadele öncesi yapay zeka destekli süper bilgisayarın tahmini dikkat çekti.

JUVENTUS ÖNDE GÖSTERİLDİ

Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi.

Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı ise yüzde 26,1 olarak tahmin edildi.

ASLAN AVANTAJ ARIYOR

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek İtalya'daki rövanşa güçlü çıkmayı hedefliyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk karşılaşma 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da TSİ 23.00'te oynanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu

Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

aramız bozuk olsa da ezeli dostuz. başarılar juventus :)))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

tarafımız milli gururumuz kenan yıldız'lı Juventus

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu açılıyor
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı

Bu kez jandarma düğmeye bastı! 12 ilde onlarca kişi tutuklandı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup

Putin'in hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu açılıyor
Küçük çocuğun kulağından çıkana, doktorlar bile şaştı kaldı

Küçük çocuğun kulağından çıkana, doktorlar bile şaştı kaldı