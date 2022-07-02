Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu - Haberler

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Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin Partizan'ı 1-0 yendiği hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan İsmail Yüksek, performansıyla sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti. Ön liberoda kendinden emin ve teknik oyun tarzıyla tam puan alan genç futbolcunun bu sezon Jorge Jesus'un kadrosunda kendine yer bulabileceği belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, Merkur Arena'da Partizan ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanırken 23 yaşındaki İsmail Yüksek'in performansı maça damga vurdu.

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturduİsmail Yüksek

TARAFTARI MEST ETTİ

Partizan karşısında ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, özgüveni ve teknik anlamdaki becerileriyle taraftarından tam puan aldı. Sosyal medyada taraftarın övgü dolu binlerce paylaşım alan 23 yaşındaki futbolcu kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. Jorge Jesus'un da sıklıkla özel olarak uyardığı ve ilgilendiği futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda forma şansı bulabileceği belirtiliyor.

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı verilere göre, İsmail Yüksek Partizan karşısında Rakip sahada yüzde 95 pas isabaeti yaptı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, 5 kez ikili mücadele kazanırken, 2'şer kez de top kapma, pas arası yaptı.

Haberler.com - Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Partizan Spor Haberler

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