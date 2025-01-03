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Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası olay tepki

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası olay tepki
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un 90+4. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın bile önüne geçen pozisyonda gollerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmaya son dakikalarında VAR müdahalesiyle iptal edilen gol, maçın bile önüne geçti.

RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Müsabakada uzatma dakikalarını 1-1 eşitlikle gidilirken Çaykur Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR'DAN MAÇ SONRASI TEPKİ GELDİ

Çaykur Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadelerini kullandığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor: Çaykur Rizespor'dan maç sonrası olay tepki

"ANLAM VEREMİYORUZ AMA TEKNOLOJİYE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"

Öte yandan Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut da, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala ise pozisyonla ilgili, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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