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Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Elfsborg, 63. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu penaltı kararı sonrasında hakem Matej Jug'a yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi ve konuk takım penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmada 3-1 üstün durumdayken konuk takım penaltı kazandı.

BARIŞ ALPER YAPTIRDI

Elfsborg, 62. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında elle oynadığı itirazında bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Matej Jug, VAR ile bir süre konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. İsveç temsilcisi, Jug'un VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

İşte o pozisyon;

Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ

Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın Sloven hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Özellikle Mauro Icardi'nin itirazlarında ısrarcı olduğu göze çarptı.

DURUM 3-2'YE GELDİ

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Michael Baidoo, kaleci Günay'ı ve topu ayrı köşelere yollayarak skoru 3-2'ye getirdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Veysel null:

Lehimize ne zaman penaltı veriliyor ki? Her zaman her yerde aleyhimize maalesef ki.

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F Ö:

Öküz Barış net penaltı

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yanıtYanıtla
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