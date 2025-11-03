Haberler

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

  • Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçları 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günlerinde oynanacak.
  • Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ajax deplasmanında maç yapacak.
  • Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında 20.45 ve 23.00 saatlerinde toplam 18 maç programlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY DEPLASMANDA

Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Hollanda'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle;

Yarın;

  • 20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • 20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
  • 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
  • 23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
  • 23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
  • 23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
  • 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
  • 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
  • 23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

5 Kasım Çarşamba;

  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
  • 20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
  • 23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
  • 23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
  • 23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
  • 23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
  • 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
  • 23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
