Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor.
- Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bu akşam saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak.
- Galatasaray'da Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymeyecek.
- Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da sahne alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
ZORLU MÜCADELE BU AKŞAM
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kupaya galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de sahaya iddialı çıkacak.
GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR
Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları nedeniyle RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor. Bu eksiklerin, teknik heyetin planlarını etkilemesi öngörülüyor.
SAATİ VE YAYINCI KANALI
Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.