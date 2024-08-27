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Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk saniyelerinde Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas, oralı bile olmadı. Bir süre VAR ile de görüşen Eskas, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

İLK SANİYELERDE PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde Köhn'ün savunma arkasına attığı topla buluşan Mauro Icardi, Zoukrou'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Tüm statla birlikte Arjantinli yıldız da penaltı bekledi.

NORVEÇLİ HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Galatasaray'ın penaltı beklentisi, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas tarafından karşılık bulmadı. Pozisyondan kısa süre sonra VAR ile konuşan Eskas, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadıGÖRÜNTÜ: TRT1

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadıGÖRÜNTÜ: TRT1

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadıGÖRÜNTÜ: TRT1

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadıGÖRÜNTÜ: TRT1

Kaynak: Haberler.com / Spor

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