Herkes Batuhan Şen'i konuşuyor! Trabzonspor'a karşı yaptıkları Galatasaraylıları ayağa kaldırdı

Sezon başında Karagümrük'e kiralanan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçında gösterdiği performansla parmak ısırttı. Bonservisi Galatasaray'da olan Batuhan, Sarı-Kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 4-1'lik skorla kazandı.

BATUHAN ŞOV YAPTI

Karagümrük'ün Galatasaray'dan kiraladığı 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, Trabzonsporlu hücumculara sorun çıkarttı. Batuhan, bu maçta tam 6 net kurtarış yaptı.

2 SANİYEDE 2 KURTARIŞ

Batuhan Şen; 58. dakikada Bakasetas'ın klas frikiğini kurtardı, dönen topta karşı karşıya kaldığı Trezeguet'nin vuruşunu çıkardı. 66. dakikada Abdülkadir çok şık vurdu ve harika uzandı. Batuhan'ın bu kurtarışları maça damga vurdu.

SEZON SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Batuhan Şen, Galatasaraylı taraftarlardan tam not aldı. 23 yaşındaki kaleci, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma geri alacak.