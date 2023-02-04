Herkes aynı soruyu soruyor! Sivasspor-Beşiktaş maçının zemini mücadelenin önüne geçti

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede zemin oldukça kötüydü. Futbolcuların da zaman zaman sıkıntılar yaşayarak şikayet ettiği zemine sosyal medya kullanıcıları da eleştirilerde bulundu ve TFF'nin bu statta maç oynanmasına nasıl izin verdiğini sorguladı.

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadelede 4 Eylül Stadyumu'nun zemini gündeme oturdu.

"ZEMİNİ İNCELEMEK ÖNEMLİ DEĞİL"

Karşılaşma öncesinde zemin hakkında konuşan Güneş, "Zemini incelemek önemli değil, saha şartları olumsuzdu. Bu yeni bir şey değil. Şartlar böyle, böyle karar verilmiş. Bizim yapacağımız iş şartlar ne olursa olsun maçı kazanmak için oynamak. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tempomuzu, oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız kazanmaya yakın olacağımızı düşünüyoruz. Her maçımız final. 3 puana ihtiyacımız var." dedi.

TFF OYNANABİLİR RAPORU VERMİŞTİ

Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Hakan Cemal Aydın, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı. İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu. Daha sonra stadyumunda maçın oynanabileceğine dair rapor verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mücadelenin zeminini eleştiren futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda TFF'nin bu statta nasıl maç oynanmasına izin verdiğini sorguladı.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;