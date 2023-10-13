EURO 2024 Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, penaltı atışı öncesi "Bismillah" dedi. 38 yaşındaki futbolcunun bu hareketi binlerce etkileşim aldı.

Her hareketi olay! Penaltının başına geçen Ronaldo, besmele çekti

Her hareketiyle gündem olan Cristiano Ronaldo, Slovakya maçında kullandığı penaltıdan önce "Bismillah" dedi. Yıldız futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

PORTEKİZ PENALTI KAZANDI

EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile kozlarını paylaşan Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

"BİSMİLLAH" DEDİ

Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.