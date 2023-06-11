Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Manchester City ile Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

"200 MİLYON DOLARA YAKIN DÖVİZ GİRİŞİ OLDU"

Organizasyonun maddi açıdan gelirine değinen Büyükekşi, "İngiltere'den ve İtalya'dan maça gelen Manchester City ve Inter taraftarlarının İstanbul'da güvenle ve keyifle vakit geçirmiş olmaları da bizim için çok önemliydi. Dünyanın her yerinden final dolayısıyla misafirimiz vardı ve ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu" dedi.

"ÜLKEMİZE GETİRMEK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan bu tarz organizasyonların devamlılığı için çalışacaklarına değinen Mehmet Büyükekşi, "2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylıklarımız için dünya çapında bu organizasyonları ülkemize getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.