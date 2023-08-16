Hepsiburada'nın 'Bir Gülüş Yeter' Projesiyle Kahramanmaraşlı Öğrenciler İstanbul'da Basketbol Maçını İzledi

Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında Kahramanmaraşlı öğrencileri İstanbul'a davet ederek Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemelerini sağladı. Öğrenciler ayrıca Sinan Erdem Spor Salonu'nda milli takımı destekledi ve CEO Nilhan Onal Gökçetekin ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile tanışma fırsatı yakaladı.

Hepsiburada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında hayata geçirdiği 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı kapsamında yer alan toplumsal fayda projesi 'Bir Gülüş Yeter' ile Kahramanmaraşlı 18 öğrenci ve öğretmenleri, güne profesyonel rehber anlatımıyla Boğaz'da tekne turu yaparak başladı.

Kahramanmaraşlı öğrenciler, Hepsiburada'nın Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Basketbol A Milli Takımı'nın Ukrayna ile gerçekleştirdiği milli maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda izledi. A Milli Basketbol Takımı'nın maçını ilk kez canlı izleyen çocukların heyecanı gözlerden kaçmazken, millilerin Ukrayna karşısında aldığı galibiyetle coşkuları bir kat daha arttı. Maçı CEO Nilhan Onal Gökçetekin ile izleyen çocuklar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de tanışma fırsatı yakaladı. Çocuklar açtıkları pankartla milli takımı olimpiyat dönüşü Kahramanmaraş'a davet ettiler.

Projenin ikinci gününde ise çocuklar Legoland'i ziyaret ederek doyasıya eğlendiler. Ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'a dönen çocuklar ve öğretmenleri Hepsiburada'ya teşekkür ederken, çok güzel anılar biriktirdiklerini aktardı.

Hepsiburada, 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' çalışmaları doğrultusunda sürdürdüğü sosyal destekler arasında yer alan 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında, ilerleyen dönemlerde de yeni etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.