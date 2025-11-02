Haberler

Hentbolda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı

Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçında Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 28-28 berabere kaldı. İlk yarısını 16-15 önde kapatan Üsküdar, ligdeki ilk beraberliğini yaşarken, lider Bursa ikinci beraberliğini elde etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
