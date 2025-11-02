Hentbolda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

Ligde 5'er galibiyetleri bulunan Üsküdar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarısını ev sahibi Üsküdar Belediyespor'un 16-15 önde tamamladığı karşılaşma 28-28 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla lider Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde ikinci beraberliğini yaşadı. Üsküdar Belediyespor ise sahadan ilk kez beraberlikle ayrıldı.