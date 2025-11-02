Hentbolda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı
Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçında Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 28-28 berabere kaldı. İlk yarısını 16-15 önde kapatan Üsküdar, ligdeki ilk beraberliğini yaşarken, lider Bursa ikinci beraberliğini elde etti.
Ligde 5'er galibiyetleri bulunan Üsküdar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk yarısını ev sahibi Üsküdar Belediyespor'un 16-15 önde tamamladığı karşılaşma 28-28 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla lider Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde ikinci beraberliğini yaşadı. Üsküdar Belediyespor ise sahadan ilk kez beraberlikle ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor