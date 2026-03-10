Haberler

Hentbolda Süper Kupa artık "Cumhurbaşkanlığı Kupası" adıyla düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Süper Kupa'nın artık Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Süper Kupa'nın artık Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "THF Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile Türkiye Kupası'ndaki en başarılı 4 takımla oynanan THF Süper Kupa, artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanacaktır. Türk hentbolu adına büyük bir gurur olan bu değerli destek için başta himayeleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var