Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor - Haberler

Sakarya'da 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları öncesi, dört takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Beşiktaş'tan Ozan Arifoğlu, Beykoz Belediyesi'nden Çağlayan Öztürk, Eskişehir Ormanspor'dan Ramazan Döne ve Spor Toto Spor Kulübü'nden Alp Eren Pektaş ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katıldığı toplantı Serdivan Spor Salonu'nda yapıldı.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final 28 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Beşiktaş - Spor Toto S.K. takımları arasında oynanacak ilk yarı final maçı ile başlayacak. Beykoz Belediyesi ile Eskişehir Ormanspor arasında oynanacak ikinci yarı final maçı ise saat 16.00'da başlayacak. HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ikinci gününde ise ilk olarak yarı final mağlup takımları arasında oynanacak üçüncülük maçı saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği final maçı ise 20.30'da başlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor