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Hentbolda ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenlenecek hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 25-26 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak. Ziraat Bankası sponsorluğundaki organizasyonda kadın ve erkeklerde 8 takım mücadele edecek.

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da sahibini bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ana sponsoru Ziraat Bankası oldu.

Türk hentbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, 25-26 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar ve erkeklerde 4'er olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda, 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç programı şöyle:

25 Ağustos Salı:

Kadınlar Yarı Final:

12.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

14.15 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor

Erkekler Yarı Final:

16.30 Beşiktaş-İstanbul Gençlik

18.45 Nilüfer Belediyespor- Spor Toto

26 Ağustos Çarşamba:

15.00 Kadınlar Finali

18.00 Erkekler Finali

Kaynak: AA
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