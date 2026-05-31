Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlandı

Hentbol Adventure Erkekler Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu tamamlandı. Beşiktaş, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek art arda 3., toplamda 19. kez mutlu sona ulaştı. Nilüfer Belediyespor 2., Spor Toto 3., İstanbul Gençlikspor 4. oldu. DEPSAŞ Enerji As, Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor küme düştü.

Ligde sezon, play-off etabının 10'uncu haftasındaki maçlarla tamamlandı. Play-out etabı 10'uncu haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı ise konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Normal sezonun sonuncusu DEPSAŞ Enerji As'ın yanı sıra play-out etabını son 3 sırada bitiren Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor da küme düştü.

Play-off etabının son haftasındaki maçların sonuçları ve 2025-26 sezonunun genel sıralaması şöyle:

Sonuçlar

Spor Toto-Altınpost Giresunspor: 44-32

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 38-32

Sıralama

SıraTakım
1Beşiktaş
2Nilüfer Belediyespor
3Spor Toto
4İstanbul Gençlikspor
5Altınpost Giresunspor
6Trabzon Büyükşehir Belediyespor
7Beykoz Belediyespor
8Güneysuspor
9Mihalıççık Belediyespor
10Rize Belediyespor
11Köyceğiz Belediyespor
12Ankara Hentbol
13DEPSAŞ Enerji As

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
