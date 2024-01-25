Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapıldı. Çeyrek final ilk maçları 8 ve 9 Şubat'ta, rövanşları ise 13 ve 14 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Yalıkavakspor - Üsküdar Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Aksaray Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi

Kastamonu Belediyesi - Görele Belediyesi - İSTANBUL