Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Play-off Takımları Belli Oldu
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Play-off'a kalan takımlar açıklandı. Şampiyonluk ve sıralama etabı maçları başlıyor.
HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde Play-off'a kalan takımlar belli oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar Yalıkavak SK, Bursa Büyükşehir Belediye, Adasokağı SK ve Üsküdar Belediye Play-off "Şampiyonluk Etabı", normal sezonu 5 - 6 - 7 ve 8'inci olarak tamamlayan Ortahisar Belediye, Görele Belediye, İzmir Büyükşehir Belediye, Yenimahalle Belediyesi SK ise "Play-off Sıralama Etabı" oynayacaklar.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ve sıralama etabı maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonluk etabı 3 maç üzerinden oynanırken, 2 galibiyet alan takımlar finale yükselecek.
THF Kadınlar Süper Ligi 1-4 Şampiyonluk Etabı maç programı şu şekilde;
1'inci maç
Yarın:
13.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi – Adasokağı (TRT Spor Yıldız)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak – Üsküdar Belediyesi (THF TV Youtube)
2'nci maç
21 Nisan Pazartesi
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyesi – Adasokağı (TRT Spor Yıldız)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak – Üsküdar Belediyesi (THF TV Youtube)
3'üncü maç (Gerekirse)
28 Nisan Pazartesi
17.00 Adasokağı - Bursa Büyükşehir Belediyesi (THF TV Youtube)
17.00 Üsküdar Belediyesi - Armada Praxis Yalıkavak (THF TV Youtube)
SIRALAMA ETABI MAÇLARI
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonu 5 - 6 - 7 ve 8'inci olarak tamamlayan Ortahisar Belediyesi, Görele Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi SK "Play-off Sıralama Etabı"nda karşı karşıya gelecek. Seride maçlar 3 maç üzerinden oynanırken, 2 galibiyete ulaşan takımlar 5-6'ncılık maçları oynayacak.
THF Kadınlar Süper Ligi 5-8 sıralama etabı maç programı ise şu şekilde;
1'inci maç
Yarın:
17.00 Görele Belediyesi – İzmir Büyükşehir Bld. (THF TV Youtube)
20 Nisan Pazar
17.00 Ortahisar Belediyesi – Yenimahalle Belediyesi (THF TV Youtube)
2'nci maç
21 Nisan Pazartesi
15.00 Ortahisar Belediyesi – Yenimahalle Belediyesi (THF TV Youtube)
17.00 Görele Belediyesi – İzmir Büyükşehir Bld. (THF TV Youtube)
3'üncü maç (Gerekirse)
28 Nisan Pazartesi
17.00 Yenimahalle Belediyesi - Ortahisar Belediyesi (THF TV Youtube)
17.00 İzmir Büyükşehir Bld. - Görele Belediyesi (THF TV Youtube)