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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Play-off Takımları Belli Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Play-off Takımları Belli Oldu
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Play-off'a kalan takımlar açıklandı. Şampiyonluk ve sıralama etabı maçları başlıyor.

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde Play-off'a kalan takımlar belli oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar Yalıkavak SK, Bursa Büyükşehir Belediye, Adasokağı SK ve Üsküdar Belediye Play-off "Şampiyonluk Etabı", normal sezonu 5 - 6 - 7 ve 8'inci olarak tamamlayan Ortahisar Belediye, Görele Belediye, İzmir Büyükşehir Belediye, Yenimahalle Belediyesi SK ise "Play-off Sıralama Etabı" oynayacaklar.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ve sıralama etabı maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonluk etabı 3 maç üzerinden oynanırken, 2 galibiyet alan takımlar finale yükselecek.

THF Kadınlar Süper Ligi 1-4 Şampiyonluk Etabı maç programı şu şekilde;

1'inci maç

Yarın:

13.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi – Adasokağı (TRT Spor Yıldız)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak – Üsküdar Belediyesi (THF TV Youtube)

2'nci maç

21 Nisan Pazartesi

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyesi – Adasokağı (TRT Spor Yıldız)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak – Üsküdar Belediyesi (THF TV Youtube)

3'üncü maç (Gerekirse)

28 Nisan Pazartesi

17.00 Adasokağı - Bursa Büyükşehir Belediyesi (THF TV Youtube)

17.00 Üsküdar Belediyesi - Armada Praxis Yalıkavak (THF TV Youtube)

SIRALAMA ETABI MAÇLARI

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonu 5 - 6 - 7 ve 8'inci olarak tamamlayan Ortahisar Belediyesi, Görele Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi SK "Play-off Sıralama Etabı"nda karşı karşıya gelecek. Seride maçlar 3 maç üzerinden oynanırken, 2 galibiyete ulaşan takımlar 5-6'ncılık maçları oynayacak.

THF Kadınlar Süper Ligi 5-8 sıralama etabı maç programı ise şu şekilde;

1'inci maç

Yarın:

17.00 Görele Belediyesi – İzmir Büyükşehir Bld. (THF TV Youtube)

20 Nisan Pazar

17.00 Ortahisar Belediyesi – Yenimahalle Belediyesi (THF TV Youtube)

2'nci maç

21 Nisan Pazartesi

15.00 Ortahisar Belediyesi – Yenimahalle Belediyesi (THF TV Youtube)

17.00 Görele Belediyesi – İzmir Büyükşehir Bld. (THF TV Youtube)

3'üncü maç (Gerekirse)

28 Nisan Pazartesi

17.00 Yenimahalle Belediyesi - Ortahisar Belediyesi (THF TV Youtube)

17.00 İzmir Büyükşehir Bld. - Görele Belediyesi (THF TV Youtube)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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