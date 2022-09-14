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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-12 Kastamonu Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 mağlup etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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