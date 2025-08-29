Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali İçin Basın Toplantısı Düzenlendi

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu öncesi Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki toplantıya dörtlü finalde mücadele edecek takımların başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, bu yıl Süper Kupa formatında ilk kez dört takımlı final düzenlendiğini belirterek takımlara başarı diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor takımının kaptanı Yeliz Özel ise dörtlü finalin herkesin tatmak istediği bir ortam olduğunu söyledi.

Sezona güçlü başlamayı hedeflediklerini aktaran Ortahisar Belediyespor Başantrenörü Sedat Yavuz, "En iyi şekilde Trabzon'u, Ortahisar Belediyesi'ni yarınki maçta temsil etmeye çalışacağız." dedi.

Ortahisar Belediyespor takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar ise çekişmeli ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundu.

Üsküdar Belediyespor Başantrenörü Serkan İnci, sporcularının hazırlık sürecinde gösterdiği performansın kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Üsküdar Belediyespor kaptanı Yasemin Şahin geçen sezon zorlu bir süreç geçirdikleri ancak bu sene daha güçlü olduklarını dile getirdi.

Süper Kupa'da son iki yılın şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü'nün başantrenörü Kıvanç Özcan, bu yılın zorlu geçeceğini belirterek, "Format değişti, takım sayısı azaldı ama maçların kalitesi arttı. Hedefimiz yine kupayı kazanmak." diye konuştu.

Yalıkavak ekibinin kaptanı Anca Rombescu ise kupaya talip olduklarını söyledi.

Antrenörler ve oyuncular, konuşmaların ardından fotoğraf çektirdi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki dörtlü final mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları yarın oynanacak.

Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 31 Ağustos Pazar günü yapılacak.