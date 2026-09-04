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Hentbol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

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Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın oynanacak. Erkeklerde Spor Toto-Beşiktaş derbisi öne çıkarken, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yozgat Gençlikspor'u konuk edecek. Bazı karşılaşmalar 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Göztepe-İstanbul Gençlik (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Giresunspor-Beykoz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Üçevler)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Üçevler)

15.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Bodrum Binnaz Karakaya)

8 Eylül Salı:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Manisa)

Kaynak: AA
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