Hentbol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın oynanacak. Erkeklerde Spor Toto-Beşiktaş derbisi öne çıkarken, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yozgat Gençlikspor'u konuk edecek. Bazı karşılaşmalar 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Göztepe-İstanbul Gençlik (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Giresunspor-Beykoz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
17.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Üçevler)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Üçevler)
15.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Bodrum Binnaz Karakaya)
8 Eylül Salı:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Manisa)