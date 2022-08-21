Hentbol Federasyonu yeni logosunu tanıttı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) yeni kurumsal kimlik çalışması kapsamında hazırlanan THF logosunun tanıtımı yapıldı.

THF'nin Ankara'daki merkezinde düzenlenen ve logo tanıtımının yanı sıra 2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekiminin de gerçekleştirildiği toplantıya, THF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Federasyonumuz kabuk değiştiriyor." dedi.

Federasyonun vizyonunu merkezinde "insan" olan bir anlayışla hayata geçireceklerini vurgulayan Kılıç, "Bu güzel oyunu, bu federasyonu emektarlarımızdan miras aldık. Bunun bir bayrak yarışı olduğunun bilincindeyiz, çok çalışacağız, gençlerimize örnek olacağız ve onlara yeni imkanlar yaratacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncular için "kahramanlarımız, yıldızlarımız, enerjimiz ve vizyonumuzu birlikte gerçekleştireceğimiz takım arkadaşlarımız" değerlendirmesini yapan Kılıç, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hentbolu yaygınlaştıracağız, öğreteceğiz ve onların bu güzel oyunu, takımlarımızı, hayallerimizin ötesine taşıdıklarına tanıklık edeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

THF'nin yeni logosu; yükselme, çeviklik, hareket, aksiyon, hentbol şutu ile insanı içine alan figürün, hentbol topu, her bir oyuncuyu simgeleyen yıldız ile bayrak kırmızısı kullanılarak soyutlaştırılmış final ikonundan oluşuyor.

Başkan Kılıç'ın konuşmasının ardından yapılan kura çekiminde liglerde ilk haftanın programı şu şekilde oluştu:

Kadınlar Süper Lig

11 Eylül Pazar:

Kastamonu Belediyespor - Yalıkavak Spor Kulübü

Konyaaltı Belediyespor - Üsküdar Belediyespor

Adasokağı Spor Kulübü - Yenimahalle Belediyespor

Anadolu Üniversitesi - İzmir Büyükşehir Belediyespor

Görele Belediyespor - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif

Erkekler Süper Lig

10 Eylül Cumartesi:

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Mamak Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor - Spor Toto

Köyceğiz Belediyespor - Ümraniye Belediyespor

Beşiktaş Yurtbay Seramik - Mihalıççık Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyespor