Üye Girişi
Haberler

Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Hentbol Federasyonu MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası hakemler tarafından maçların 10 dakika geç başlamasına karar verdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını ve karşılaşmaların ise hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılacağını duyurdu.

MAÇLAR GEÇ BAŞLAYACAK

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını; karşılaşmaların ise hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılacağını açıkladı.

İşte THF'den yapılan o açıklamada;

"KINIYORUZ"

"Hentbol ailesi olarak, futbol Süper Ligi'nde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Fair-Play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz.

"HAKEMLER SİYAH KOL BANDI TAKACAK"

Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu dayanışma ruhunu yansıtmak üzere acil bir toplantı düzenleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile; bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıkacak. THF Merkez Hakem Kurulu yaşanılan üzüntü verici olaylar nedeniyle toplanmış, şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak hentbol maçlarının, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar vermiştir."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları ve Buz Yolu özeti! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title