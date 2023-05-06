Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon sona erdi

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun son haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Beykoz Belediyespor, sezonu 39 puanla lider tamamlarken Ümraniye Belediyespor da bir alt lige düştü.

Ligde 22. ve son haftasında oynanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 55-40

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 33-25

MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 23-35

Beşiktaş Yurtbay Seramik-Beykoz Belediyespor: 32-37

Normal sezonu Beykoz Belediyespor birinci tamamladı

Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda normal sezonu Beykoz Belediyespor 39 puanla birinci sırada tamamladı. Ligi sonuncu sırada tamamlayan Ümraniye Belediyespor bir alt lige düştü.

Normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar, ligin şampiyonunu belirlemek üzere 11, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde play-off maçları oynayacak.

Bugün oynanan maçlarla tamamlanan normal sezonun puan cetveli şöyle oluştu: