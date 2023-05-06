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Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon sona erdi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon sona erdi

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun son haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun son haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Beykoz Belediyespor, sezonu 39 puanla lider tamamlarken Ümraniye Belediyespor da bir alt lige düştü.

Ligde 22. ve son haftasında oynanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 55-40

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 33-25

MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 23-35

Beşiktaş Yurtbay Seramik-Beykoz Belediyespor: 32-37

Normal sezonu Beykoz Belediyespor birinci tamamladı

Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda normal sezonu Beykoz Belediyespor 39 puanla birinci sırada tamamladı. Ligi sonuncu sırada tamamlayan Ümraniye Belediyespor bir alt lige düştü.

Normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar, ligin şampiyonunu belirlemek üzere 11, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde play-off maçları oynayacak.

Bugün oynanan maçlarla tamamlanan normal sezonun puan cetveli şöyle oluştu:

TAKIMOGBMAYAVP
1Beykoz Belediyespor21191177364313039
2Sakarya Büyükşehir Belediyespor21171371060110935
3Beşiktaş Yurtbay Seramik2115157116129931
4 Spor Toto2112186766225425
5İzmir Büyükşehir Belediyespor2110110662685-2321
6Nilüfer Belediyespor21100117026703220
7Mihalıççık219012649694-4516
8Köyceğiz Belediyespor215313662719-5713
9MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor215115625685-6011
10Trabzon Büyükşehir Belediyespor213117650745-957
11Ümraniye Belediyespor210120659850-1911
12Özel Vefakent Hatay Büyükşehir B. Spor111010365318470
Bu arada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ligden çekilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Büyükşehir Belediyespor Ümraniye Kütahya Spor Spor Haberler

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