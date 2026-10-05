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Hentbol Erkekler Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer'i 31-29 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi. İlk devreyi 19-14 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda geriden gelen rakibine yenildi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.

İkinci devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı, İstanbul Gençlikspor geriden gelerek 31-29 kazandı.

Kaynak: AA
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