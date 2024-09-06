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Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

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Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Nijeryalı yıldıza talip oldu. İstanbul ekibi, Onyekuru ile temasa geçti ve görüşmelere başladı.

Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Fayha forma giyen Onyekuru'ya sürpriz bir talip çıktı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI EYÜPSPOR İSTİYOR

Suudi ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı futbolcu için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü. Radyospor'un aktardığı habere göre; İstanbul ekibi, 27 yaşındaki yıldız isimle ilk teması kurdu ve görüşmelere başladı. Eflatun sarı takım, kısa bir süre önce de Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois'i kadrosuna kattı.

Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

ONYEKURU'NUN RAKAMLARI

Al-Fayha ile 2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru, 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti. Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Melike Taştan:

Neden Galatasaray almıyor ki kerem den 3 kat daha iyi bir kanat oyuncusu

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