Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'in "Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz" paylaşımına Arda Güler'den gelen yorum, sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Real Madrid forması giyen milli yıldızın "Devam" ve sarı-lacivert kalp emojili mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in sosyal medya paylaşımına 'Devam' yazısı ve sarı-lacivert kalp emojisi ile yorum yaptı.
  • Arda Güler'in yorumu binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğit Efe Demir, sosyal medya hesabından "Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz" notuyla paylaşım yaptı. Mesaj kısa sürede taraftarlar arasında yayılırken, paylaşımın altına gelen bir yorum dikkat çekti.

ARDA GÜLER'DEN SARI-LACİVERT MESAJ

Real Madrid'de forma giyen ve Yiğit Efe'nin yakın arkadaşı olduğu belirtilen Arda Güler, paylaşımın altına "Devam" yazarak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı. Arda'nın bu mesajı, Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisini çekti.

TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞDI

Arda Güler'in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken, taraftarlar milli futbolcunun sarı-lacivert renklere gönderme yapan emojisini de ayrı bir detay olarak öne çıkardı. Sosyal medyada yorum, "destek mesajı" olarak paylaşıldı.

