Hem tekvando hem de kick boksta uluslararası başarı peşinde

Tekvando ve kick boksta Türkiye şampiyonluğunun da bulunduğu çok sayıda derece elde eden Malatyalı milli sporcu Abdulsamet Aydemir, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmek istiyor.

Tekvando ve kick boks antrenörü babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren spora başlayan 18 yaşındaki Abdulsamet Aydemir, katıldığı şampiyonalardan derecelerle dönerek tekvandoda milli takıma kadar yükseldi.

Bir süre sonra kick boksa da yönelen Aydemir, bu yıl Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda gençler 79 kiloda altın madalya kazandı.

Başarısıyla dikkati çeken genç sporcu, son olarak 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda da gençler kategorisi light contact branşında rakiplerini eleyerek 3'üncü oldu.

Her iki branşta da emin adımlarla yoluna devam Aydemir, önümüzdeki günlerde katılacağı organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Aydemir: "Daha iyi yerlere gelmek istiyorum"

Abdulsamet Aydemir, AA muhabirine, babasının antrenör olması nedeniyle küçüklüğünde bu yana sporun içerisinde yer aldığını anlattı.

Spora tekvandoyla başladığını, elde ettiği derecelerle milli takıma kadar yükseldiğini, daha sonra kick boksa da yöneldiğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Kick boksta katıldığım ilk müsabakada Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Çalışırsam daha başarılı olacağımı düşündüm. Antrenmanlarımı aralıksız sürdürdüm ve Türkiye şampiyonluğu sayesinde İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katıldım. Orada üçüncülük elde ettim. Önümüzde kick boksta Türkiye Şampiyonası var. Oradan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyorum. Başarılarımı ilerleterek daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hem tekvando hem de kick boksta mücadele ediyorum . Her iki branşta da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını kürsüde açmak için çabalarımı sürdürüyorum. Başarılı olabilmek için sadece salonda değil dışarıda da antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum."

"Hiçbir başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum"

Aydemir, başarılı olabilmek için yoğun antrenman yaptığını belirterek, "Hiçbir başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Başarılı olabilmek için kesinlikle daha çok mücadele ve azim gerekiyor. Dışarıdaki ortam kimseyi kurtarmıyor. Genç arkadaşlarım sadece spora değil, sanat, müzik gibi bir alana da yönelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tekvandonun olimpik bir branş olduğunu, kick boksun da gelecekte olimpiyatlarda yer almasını beklediklerini aktaran Aydemir, "En büyük hedefim olimpiyatlar. Bunun için çalışmalarımı çok daha fazla yapacağım. Umarım olimpiyatlara katılırım. Orada ailem ve tüm sevenlerim beni izler. Olimpiyatlarda güzel başarılar alıp, Türk bayrağını açmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.