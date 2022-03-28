Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi - Haberler

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Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

Spor
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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan eski öğrencisi Mohamed Elneny için harekete geçiyor. Arsenal'la mukavelesi bitecek olan Elneny de Trabzonspor'da oynamaya istekli.

Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor'un yeni sezon planlamasını da şimdiden yapması menajerleri harekete geçirirken, kulübe isim üstüne isim öneriliyor.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

Fanatik'teki habere göre sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek Mohamed Elneny'nin, Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisine sıcak baktığı aktarıldı.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

Mısırlı orta saha oyuncusunun bonservisinin olmaması iştah kabarttı. Elneny kale hariç her mevkide görev yapabilen bir oyuncu. Sergen Yalçın da Elneny için, "Kalmasını en çok istediğim oyuncu Elneny'ydi" demişti.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

Siyah-Beyazlılar Elneny'nin transferi için Arsenal'la pek çok kez masaya oturmuştu ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor'a yakın olan Elneny için Beşiktaş'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Spor

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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