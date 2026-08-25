Muay Thai'de Dünya Şampiyonluğu Hedefleyen Genç Sporcunun Azmi

ANTALYA'da yaşayan muay thai sporcusu Ecrin Berfin Oktay (16), bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan otelde garsonluk yaparak spor masraflarını karşılıyor. Adana'da Türkiye şampiyonu olan, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Oktay, "Kimseden bir şey beklemeden basamakları kendim tırmanıyorum" dedi.

Spor hayatına 2019 yılının sonlarında adım atan Ecrin Berfin Oktay, tenis ve voleybol gibi farklı branşları denedikten sonra dört arkadaşıyla birlikte muay thai sporuyla tanıştı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu ile 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan Oktay, beraber başladığı arkadaşları sporu bırakmasına rağmen antrenmanlarını aksatmadı. Salona ilk geldiğinde 20-24 kilo ağırlığında olduğunu belirten sporcu, üst üste katıldığı Minikler Türkiye Şampiyonası yarışmalarında iki yıl art arda ikinci oldu. Milli takım seçmelerinde 2-1'lik hakem kararıyla kaybeden genç sporcu, Adana'da düzenlenen son şampiyonada ise altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, bu derecesiyle kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

'HEDEFLERİM İÇİN BASAMAKLARI KENDİM TIRMANIYORUM'

Hem okuyup hem çalışan, bir yandan da şampiyonalara hazırlanan Ecrin Berfin Oktay, günlük rutinini ve hedeflerini anlattı. Sabahları otelin açık büfe ve kafe bölümünde garson olarak çalıştığını söyleyen genç sporcu, "İşten saat 16.00'da çıkıp koşa koşa antrenmana geliyorum. Aileme yük olmak istemediğim için kendi hobilerimin ve hedeflerimin peşinde koşarken çalışıp para kazanıyorum. Adana'daki Türkiye Şampiyonası'nda otel konaklamasından, yediğim yemeğe kadar tüm masrafları kendi kazancımla ödedim. Kimseden bir şey beklemeden, hedeflerim için basamakları kendim tırmanıyorum. Kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda da kendi ayaklarımın üzerinde durarak bayrağımızı dalgalandırmak ve birinci olmak istiyorum" diye konuştu.

'GENÇ SPORCULARA ÖRNEK OLUYOR'

Ecrin'in azminin tüm genç sporculara örnek teşkil ettiğini vurgulayan Muaythai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu ise sporcusunun gelişim sürecini değerlendirdi. Şampiyona hazırlıklarının kolay geçmediğini belirten Urlu, "Ecrin salona ilk geldiğinde çok küçüktü. Ancak azimle çalışarak yeteneğini kanıtladı. Hem iş hem antrenman saatlerini periyodik bir planlamayla yürüttük. Gerektiğinde iş yerinden izin aldık. Birlikte başardık. Önümüzdeki günlerde inşallah başarılarını Dünya Şampiyonluğuyla da taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Sporcuların kendi alın teriyle başarıya ulaşmasının önemine dikkati çeken Urlu, sporcu ailelerinin birçoğunun gelir dağılımının değişken olduğunu ifade etti. Urlu, "Ecrin'in bu özverisi bana göre birçok öğrencimize de örnek olmalı. Ben de 14-15'li yaşlarımda ailemden harçlık almamayı, kendi ayaklarımın üstünde durmayı istemiştim. Allah'a şükür bu bana nasip oldu. Ecrin'in de bu şekilde birçok sporcumuza örnek olacağını düşünüyorum. Bir sporcunun en güzel yanı ailesine dokunmadan, kendi alın teriyle bir yerlere gelmesi. Ecrin'in kendi alın teriyle, ailesinin bütçesine dokunmadan bu başarıları elde etmesi büyük gurur kaynağı" dedi.

Kasım ayında düzenlenecek şampiyonada altın madalyayı hedeflediklerini kaydeden Urlu, "Yunanistan'da yaklaşık 100 ülkenin katılımıyla 9-10 gün sürecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ecrin'in orada elde edeceği derece ve kazanacağı ödülle genç yaşta ailesine katkı sağlayacağına inanıyor, kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı