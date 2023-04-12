Fenerbahçe'yi hedef alan Metin Öztürk: 7-8 yıldır şampiyon olamayanlar şok yaşıyor

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında açıklamada bulundu. Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe için de göndermede bulunarak, "Bugün 7-8 senedir şampiyon olamayanlar tahmin edilemez bir şoku yaşıyor." dedi.

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, açıklamada bulundu. Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe için de gönderme yaptı.

"SAVUNMAZSANIZ HAKKINIZI YERLER"

Başkan Özbek'in Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılacağı için erken ayrıldığı toplantıda üyelerin eleştirilerine ikinci başkan Metin Öztürk cevap verdi. Federasyonlarda yeteri kadar temsil edilmedikleri şeklindeki eleştiriler üzerine Öztürk, "Her kulüp kendi hakkının yendiğini iddia ediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bundan sonra daha çok dikkat etmek lazım. Sadece futbolda değil diğer federasyonlarda savunmazsanız hakkınızı yerler." diye konuştu.

"7-8 SENEDİR ŞAMPİYON OLAMAYANALAR ŞOK YAŞIYOR"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara da değinen Metin Öztürk, "Bizde yöneticiler konuşuyor. Profesyonellerin konuşmamasına dikkat ediyoruz. Canları yandığı için hocamız ve oyuncularımız haklı olarak feveran ediyor. Çünkü çok fazla hakkımız yeniyor. Geçen sene 13. olan takımın uça uça, koşa koşa şampiyonluğa gideceğini kimse tahmin etmiyordu. Bugün 7-8 senedir şampiyon olamayanlar tahmin edilemez bir şoku yaşıyor." ifadelerini kullandı.