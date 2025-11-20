Haberler

Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım'ın Romanya karnesi pek iyi değil

Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım'ın Romanya karnesi pek iyi değil Haber Videosunu İzle
Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım'ın Romanya karnesi pek iyi değil
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off'taki yarı finalde Romanya ile eşleşti. Eğer Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Romanya'yı mağlup ederse, Dünya Kupası biletini almak için finalde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım, bugüne kadar Romanya ile 26 kez karşılaştı ve bu maçlarda Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

  • A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde rakibi Romanya oldu.
  • A Milli Takım, Romanya ile oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
  • A Milli Takım, Romanya'yı yarı finalde yenersek finalde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki yarı final rakibi Romanya oldu. İlk maçı geçersek ve finale çıkarsak Slovakya - Kosova Galibi ile oynayacağız.

PLAY-OFF YOLUNDA İLK RAKİP ROMANYA

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tamamlandı ve A Milli Futbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu. Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Romanya'yı mağlup ederse Dünya Kupası biletini almak için finalde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ROMANYA İLE TARİHTE 27. RANDEVU

A Milli Takım, bugüne kadar Romanya ile 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların istatistikleri şöyle;

  • 5 galibiyet
  • 7 beraberlik
  • 14 mağlubiyet

İki ülke arasında oynanan maçlarda Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunurken, Türkiye kritik play-off sınavını geçerek Dünya Kupası umutlarını sürdürmek istiyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli :

Romanya eskisi gibi değil. Rakibi ciddiye alıp oynarsak, çok rahat bir şekilde final turuna kalırız.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Rahat geçeriz korkmayın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ne saçma bir uygulama oldu iyice zorlaştırdılar normalde plasofa kalan tek maçı yapıp katılıyordu şimdi iki maç oynıcan birisini geçsen diğerini geçemicen çok zor bir durum ama kadromuz çok iyi gidilebilir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.