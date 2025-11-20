Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım'ın Romanya karnesi pek iyi değil

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki yarı final rakibi Romanya oldu. İlk maçı geçersek ve finale çıkarsak Slovakya - Kosova Galibi ile oynayacağız.

PLAY-OFF YOLUNDA İLK RAKİP ROMANYA

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tamamlandı ve A Milli Futbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu. Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Romanya'yı mağlup ederse Dünya Kupası biletini almak için finalde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ROMANYA İLE TARİHTE 27. RANDEVU

A Milli Takım, bugüne kadar Romanya ile 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların istatistikleri şöyle;

5 galibiyet

7 beraberlik

14 mağlubiyet

İki ülke arasında oynanan maçlarda Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunurken, Türkiye kritik play-off sınavını geçerek Dünya Kupası umutlarını sürdürmek istiyor.