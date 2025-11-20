Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım'ın Romanya karnesi pek iyi değil
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off'taki yarı finalde Romanya ile eşleşti. Eğer Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Romanya'yı mağlup ederse, Dünya Kupası biletini almak için finalde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım, bugüne kadar Romanya ile 26 kez karşılaştı ve bu maçlarda Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.
PLAY-OFF YOLUNDA İLK RAKİP ROMANYA
ROMANYA İLE TARİHTE 27. RANDEVU
A Milli Takım, bugüne kadar Romanya ile 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların istatistikleri şöyle;
- 5 galibiyet
- 7 beraberlik
- 14 mağlubiyet
İki ülke arasında oynanan maçlarda Romanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunurken, Türkiye kritik play-off sınavını geçerek Dünya Kupası umutlarını sürdürmek istiyor.