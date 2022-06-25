HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
AA - Onur Erdik - Spor
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 62-60 yendi.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 62-60 yendi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş 15-14 önde tamamladı. Gaziantep temsilcisi, ikinci periyotta rakibine 33-31 üstünlük sağlayarak devre arasına avantajlı girdi.
Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyodunu da 47-41 önde bitiren Gazişehir Gaziantep, salondan 62-60 galip ayrıldı.
Seride 1-0 öne geçen Gazişehir Gaziantep, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda finale adını yazdıracak. Beşiktaş'ın kazanması ve serinin eşitlenmesi durumunda finale çıkacak takım, 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak üçüncü karşılaşmayla belirlenecek.
AA / Onur Erdik - Spor