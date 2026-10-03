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Hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Boluspor'u Olawoyin'in iki golüyle 3-0 yendi.

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Hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Boluspor'u Olawoyin'in iki golüyle 3-0 yendi.
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Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Boluspor'u 3-0 yendi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Olawoyin 70. ve 80. dakikada, Diakite ise 75. dakikada gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oyuna giren Olawoyin'in 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

75. dakikada Diakite'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran yeşil-mavili ekip, 80. dakikada Olawoyin'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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