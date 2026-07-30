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Hazırlık maçı: Kocaelispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Hazırlık maçı: Kocaelispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0
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Yeni sezon hazırlıklarına Düzce’de devam eden Kocaelispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynadıkları hazırlık maçından golsüz eşitlikle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Kocaelispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynadıkları hazırlık maçından golsüz eşitlikle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Kocaelispor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili pozisyonlar üretmesine rağmen mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma boyunca her iki ekip de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulurken, teknik heyetler futbolcuların son durumlarını yakından takip etti. Tempolu geçen mücadelede savunmalar ön plana çıkarken, taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, Düzce kampında hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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