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Kayserispor, Sivasspor'a 1-0 Yenildi

Kayserispor, Sivasspor'a 1-0 Yenildi
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Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu.

Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını çerçevesinde Sivasspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.. Erciyes Yüksek İrtifa kamp merkezinde oynanan maça Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Baran Ali Gezek, Denis Radu, Mamadi Camara, Talha Sarıarslan 11'i ile başlayan Kayserispor, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gol ile 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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