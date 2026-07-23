Haberler

Çorum FK ve Bandırmaspor golsüz berabere

Çorum FK ve Bandırmaspor golsüz berabere
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK ile Bandırmaspor, hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çorum FK ile Bandırmaspor, hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik heyetlerin çok sayıda oyuncuya forma şansı verdiği mücadelede iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremezken, karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu

Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı