Haberler

Bursaspor, Arda Turan'ın Shakhtar'ıyla 0-0 Berabere Kaldı

Bursaspor, Arda Turan'ın Shakhtar'ıyla 0-0 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Taraftar yeni transferleri coşkuyla karşılarken, Arda Turan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Bursaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Bursaspor, ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, uzun bir aranın ardından yenilenen kadroyu görmek için tribünleri büyük ölçüde doldururken, yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de ilk kez Bursaspor formasıyla taraftarın karşısına çıktı.

Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü alan Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a, Bursaspor taraftarları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç başlamadan önce Shakhtar Donetskli futbolcuları da tribüne çağırdı.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Toral Bayramov, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah ve Emir Kaan Gültekin.

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Anıl Atağ, Emir Kayacık, Hüseyin Maldar, Ertuğrul Ersoy, Barış Gök, İlhan Depe, Lewis Baker, Soner Aydoğdu, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ertuğrul İdris Furat, Baran Başyiğit ve Kelechi Promise Iheanacho.

Shakhtar Donetsk: Tvardovskyi, Traore, Bondar, Marlon, Pedrinho, Newerton, Pedro Henrique, Vinicius, Matviyenko, Nazaryna, Alisson

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

CHP'nin törenine 'figüran taşındı' iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmadan önce kaydettiği video yayımlandı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmadan önce kaydettiği video yayımlandı
Tarsus'ta denizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu

Feci olay! 4 kişiden 3'nün cansız bedeni bulundu
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in halefi belli oldu! İşte yeni grup başkanı
Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi

Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi

Tüm Bursa o sesle inledi! Arda'yı duygulandıran anlar
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek